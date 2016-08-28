Эсекиэль Хенти: "Узнал, что Семин выпустит меня с первых минут незадолго до матча"

Нападающий "Локомотива" Эсекиэль Хенти после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (2:1) заявил, что рад помочь железнодорожникам добиться успеха.

– Выход в стартовом составе не стал для меня сюрпризом, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Хенти. – Узнал, что выйду на поле с первых минут незадолго до начала матча. Очень обрадовался, но в то же время понимал, что должен использовать свой шанс. Я был заряжен на борьбу до последнего и цеплялся за каждый мяч. Решил пробить пенальти, потому что мне необходима уверенность в себе. Надеюсь, что теперь голы пойдут.