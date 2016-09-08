Эсекиэл Хенти: "Семин дал мне шанс, и я это оценил"

Нападающий "Локомотива" Эсекиэл Хенти в преддверии матча 6-го тура премьер-лиги со "Спартаком" подчеркнул, что ценит доверие главного тренера команды Юрия Семина. По словам футболиста, он испытывал психологическое давление из-за того, что не мог забить в России.

– Очень рад этому голу, потому что в ожидании его пережил самый сложный период в своей карьере, – говорит Хенти. – И в Италии, и в Словении огорчал вратарей в одной из первых игр за свои новые команды. А в составе "Специи" забил уже в дебютной встрече в серии В. Здесь же никак не получалось.

– В России, выходит, забивать сложнее?

– Тут другой футбол. Темп выше, чем в тех турнирах, в которых довелось выступать прежде, больше нервного напряжения. Очень хотелось забить, и оттого на поле испытывал дополнительное психологическое давление. При этом мне требовалось тренерское доверие. Если его не хватает, очень сложно показать себя.

– Однако Юрий Семин, возглавив "Локомотив", сразу же включил вас в стартовый состав на важный матч.

– Тренер дал мне шанс, и я это оценил. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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