Ещенко заявил, что получил травму из-за ссылки в дубль "Спартака"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" рассказал, почему среди игроков красно-белых так много одинаковых травм. Он также заявил, что травмировался из-за смены покрытия и темпа во время ссылки в дубль.

– Год назад у вас был сбор здесь же. Были серьезные веса, работа на тренажерах. Есть мнение, что это и привело к такому количеству "крестов" в "Спартаке". Согласны?

– Я бы не сказал, что в прошлом январе было много работы в тренажерном зале. Веса были, зато тренировались один раз в день, а сейчас – по два. Но разобраться здесь надо, конечно, слишком много у нас одинаковых травм.

– Сами что думаете?

– По поводу меня и еще пары футболистов я могу сказать вам железно, почему у нас полетели "кресты".

– Почему?

– Зобнина затаскали. Человек начал играть везде: и в чемпионате, и в сборной. И всегда проводил по 95 минут. Джикия – то же самое. Он приехал уставший, вот и получил. Кроме того, у нас не было правильных упражнений на связки и суставы. Кому надо было, сам ходил ходил в зал, делал "резинку", особенно перед играми. Я знал, что надо укреплять связки, мне на правой ноге "крестов" хватило.

– Почему же тогда получили травму?

– К этому привела смена покрытий. В дубле же искусственный газон, в основе – натуральный. И меня с одного бросили на другое. Я набрал форму, был в порядке, а меня убрали в дубль просто так. А нагрузка там совершенно иная, чем в основной команде. Потом тебя возвращают, снова набираешь интенсивность. В общем, смена покрытия и темпа во время ссылки в дубль стали основной причиной. Я свой организм знаю хорошо, для меня тут все ясно. (Александр Рогулев)

Андрей Ещенко: "Знаю, почему у спартаковцев летели "кресты"