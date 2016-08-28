23:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ещенко удален в матче с "Анжи"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко удален с поля в матче 5-го тура чемпионата России с "Анжи". На 72-й минуте встречи 32-летний игрок получил предупреждение, которое стало для него вторым. Напомним, Ещенко выступал за махачкалинцев с 2013 по 2016 год.

Трансляция матча "Анжи" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ki

ничего страшного. нормально сыграл. да, жёстко, но без хамства. что ж ему теперь, ноги прятать ? в другой раз, другой арбитр за это карточку не даст.

23:53

Jean4

Похоже что было, нельзя так играть имея желтую.

23:29

foreverCSKAforever

Ответка за Гацкана пошла.

23:09

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