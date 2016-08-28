Ещенко удален в матче с "Анжи"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко удален с поля в матче 5-го тура чемпионата России с "Анжи". На 72-й минуте встречи 32-летний игрок получил предупреждение, которое стало для него вторым. Напомним, Ещенко выступал за махачкалинцев с 2013 по 2016 год.
ki
ничего страшного. нормально сыграл. да, жёстко, но без хамства. что ж ему теперь, ноги прятать ? в другой раз, другой арбитр за это карточку не даст.
23:53
Jean4
Похоже что было, нельзя так играть имея желтую.
23:29
foreverCSKAforever
Ответка за Гацкана пошла.
23:09