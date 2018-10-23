Ещенко поделился фотографией с прощального ужина Карреры

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в своем Инстаграме поделился фотографией с прощального ужина экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры. 54-летний итальянец 22 октября был отправлен в отставку.

Напомним, Ещенко вместе с хавбеком Денисом Глушаковым были отправлены в дубль после скандала вокруг лайков под постом известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, содержавшим критику Карреры.

Сегодня оба игрока вернулись к тренировкам с основным составом.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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