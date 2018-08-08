18:04 | Футбол — РПЛ

Ещенко поддержал "Анжи"


Защитник "Спартака"  Андрей Ещенко поддержал "Анжи"который испытывает финансовые трудности в настоящее время. 34-летний россиянин был игроком махачкалинской команды с 2013 по 2016 год.

- Еще несколько лет назад я играл в футбольном клубе "Анжи". Сейчас я наслышан, какие финансовые проблемы испытывает этот клуб. Я знаю, что для многих детей "Анжи" - это сильный стимул, чтобы заниматься футболом. Я знаю, как люди болеют и переживают за эту команду. Там очень гостеприимный народ. "Анжи", живи! Я хочу, чтобы нашлись спонсоры, которые бы помогли этому клубу, - сказал Ещенко в видеообращении, опубликованном в официальном Твиттере махачкалинской команды. 

"Анжи" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы сыграют со "Спартаком" в третьем туре чемпионата России. 

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