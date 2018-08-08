Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поддержал "Анжи", который испытывает финансовые трудности в настоящее время. 34-летний россиянин был игроком махачкалинской команды с 2013 по 2016 год.
- Еще несколько лет назад я играл в футбольном клубе "Анжи". Сейчас я наслышан, какие финансовые проблемы испытывает этот клуб. Я знаю, что для многих детей "Анжи" - это сильный стимул, чтобы заниматься футболом. Я знаю, как люди болеют и переживают за эту команду. Там очень гостеприимный народ. "Анжи", живи! Я хочу, чтобы нашлись спонсоры, которые бы помогли этому клубу, - сказал Ещенко в видеообращении, опубликованном в официальном Твиттере махачкалинской команды.
Андрей Ещенко 💛💚– ФК "Анжи" (@fc_anji) 8 августа 2018 г.
Увидимся на #СпартакАнжи #АнжиЖиви pic.twitter.com/byxiLKDfBk
"Анжи" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы сыграют со "Спартаком" в третьем туре чемпионата России.