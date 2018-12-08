20:58 | Футбол — РПЛ

Ещенко поблагодарил команду и болельщиков за поддержку

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Защитник "Спартака"  Андрей Ещенко в своем Инстаграме поблагодарил команду и болельщиков за поддержку. Игроки красно-белых вышли в футболках с надписью: "Андрей, выздоравливай" на матч 17-го тура премьер-лиги против "Анжи".

 - Спасибо, парни: и команде, и всем, кто поддерживает ее, - написал Ещенко.

Напомним, Ещенко 7 декабря был прооперирован в Риме в связи с травмой передней крестообразной связки левого коленного сустава. 34-летний игрок выбыл примерно на полгода. 

Анжи - Спартак

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