Ещенко поблагодарил команду и болельщиков за поддержку

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в своем Инстаграме поблагодарил команду и болельщиков за поддержку. Игроки красно-белых вышли в футболках с надписью: "Андрей, выздоравливай" на матч 17-го тура премьер-лиги против "Анжи".

- Спасибо, парни: и команде, и всем, кто поддерживает ее, - написал Ещенко.

Напомним, Ещенко 7 декабря был прооперирован в Риме в связи с травмой передней крестообразной связки левого коленного сустава. 34-летний игрок выбыл примерно на полгода.

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