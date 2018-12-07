Ещенко перенес операцию на "крестах" и пропустит полгода

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в пятницу, 7 декабря, был успешно прооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт", информирует официальный сайт красно-белых. 34-летнему игроку была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава.
📰 Ещенко успешно перенес операцию– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 декабря 2018 г.
Защитник #Спартак’а Андрей Ещенко был прооперирован сегодня в римской клинике "Вилла Стюарт". Игроку проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава.
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На полное восстановление футболисту понадобится около шести месяцев. В текущем сезоне Ещенко провел 14 матчей за "Спартак" и отметился одной голевой передачей. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2019 года.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-12-07-yeshchenko_uspeshno_perenes_operatsiyu/