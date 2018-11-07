19:36 | Футбол — РПЛ

Ещенко оценил фотографию, на которой его сравнили с Лениным

Обсудить
0

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в Инстаграме оценил фотографию, на которой его сравнили с российским революционером Владимиром Лениным. В Сети неоднократно появлялись мемы, подчеркивавшие внешнее сходство 34-летнего футболиста и известного государственного деятеля.

Ещенко опубликовал коллаж, на котором люди несут портреты с его изображением во время демонстрации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤣

Публикация от ESHCHENKO ANDREY (@eshchenko.andrey) 7 Ноя 2018 в 7:47 PST

В текущем сезоне Ещенко провел 6 матчей за "Спартак" и отметился одной результативной передачей.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Что делать Глушакову?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...