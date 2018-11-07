Ещенко оценил фотографию, на которой его сравнили с Лениным

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в Инстаграме оценил фотографию, на которой его сравнили с российским революционером Владимиром Лениным. В Сети неоднократно появлялись мемы, подчеркивавшие внешнее сходство 34-летнего футболиста и известного государственного деятеля.

Ещенко опубликовал коллаж, на котором люди несут портреты с его изображением во время демонстрации.

В текущем сезоне Ещенко провел 6 матчей за "Спартак" и отметился одной результативной передачей.

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