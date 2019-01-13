Ещенко - о начале сезона для "Спартака": "У нас был бардак. Неплохо начали, но потом случился ожидаемый провал"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" рассказал, что изменилось в команде после назначения Олега Кононова. Он также дал оценку первой половине сезона для красно-белых.

– Что изменилось в "Спартаке" при Кононове?

– Главное, что мы снова начали побеждать, поднялись на четвертое место в таблице, сократили отставание от "Зенита", выиграли дерби у "Локомотива". Жаль, что в Лиге Европы не получилось, но там была ситуация сложнее. Это стечение обстоятельств, да и нельзя выигрывать везде.

Учтите, что команда была разбалансирована: кто-то играл много, кто-то был травмирован, кого-то из дубля вернули. В общем, концовку мы провели если не на "пятерку", то на "четверку с плюсом" – точно.

– Весной будет лучше?

– Главное, в чемпионате достойно выступить. И еще Кубок взять. Желательно, в Лигу чемпионов попасть – мы хотим быть везде. К сожалению, в начале сезона у нас был бардак. Мы неплохо начали, но потом случился ожидаемый провал. Сейчас смотришь, и жалко: фактически та же команда была чемпионом, выиграла Суперкубок. А потом пошел этот сумбур. Тренеры не знали кого ставить, выпускали молодежь.

– Разве это плохо?

– Да, молодежь нужно выпускать, вопросов нет. Но их же нельзя ставить в каждом матче. Когда у тебя есть опытные, качественные футболисты, которые сильнее молодых. Надо как-то управлять этим процессом. Не кидать всех молодых в топку, а потом удивляться, что нет результата. Кононов вот тоже использует молодежь, но делает это дозированно, поэтому "Спартак" и выровнял ситуацию в чемпионате. (Александр Рогулев)

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