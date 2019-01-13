Ещенко - о Каррере: "Смысл мне его было сливать? Я играл, подписал при нем контракт, он мне доверял"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" рассказал, что ему не было смысла сливать экс-тренера красно-белых Массимо Карреру. Он также добавил, что не понимает, как итальянскому специалисту перевели едкое стихотворение актера Дмитрия Назарова в Инстаграме.

– Претензия фанатов в том, что часть игроков намеренно сливала Карреру.

– Вот смысл мне его было сливать? Я при Каррере играл, подписал при нем контракт, он мне доверял. Потом в один момент из-за какого-то лайка подумал, что я его сливаю. Так? Вон, в "Реале" случай с Иско еще жестче, но с ним разве что-то сделали? Тем более, мы выходили с Каррерой, пообщались один на один, но он не хотел меня слушать.

Вы еще вот о чем подумайте: как Каррере перевели это стихотворение? Я по-русски то не понимаю до конца, о чем там речь. С гуся вода, все такое. Как ему это объяснили? Мы можем только догадываться. (Александр Рогулев)

Андрей Ещенко: "Знаю, почему у спартаковцев летели "кресты"