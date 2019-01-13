Ещенко - о декабрьском интервью: "Не было задачи кого-то оскорбить. Я просто рассказал, как было на самом деле"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" рассказал, что интервью, которое пресс-служба клуба выпустила в день дерби с "Локомотивом" было сделано по общей инициативе.

Напомним, что в том материале игрок в резкой форме высказался о группе болельщиков, критикующих капитана команды Дениса Глушакова, якобы виновного в увольнении главного тренера Массимо Карреры.

– Ваше декабрьское интервью официальному сайту стало бомбой, а "Фратрия" назвала его провокацией. Скажите честно, чья это была инициатива?

– Общая. Мне же очень много кто из журналистов звонил, просил дать интервью. Я отправлял в клуб: пресс-служба решает, когда нам можно говорить, когда нет. В клубе решили таким образом. Не стали выбирать одно СМИ из множества, а выждали паузу и сделали интервью для сайта. Не было задачи кого-то оскорбить или сказать некорректно: я просто рассказал, как было на самом деле.

– Получилось удобно: вы даете разгромное интервью, но под гнев болельщиков с трибун не попадаете, потому что надолго выбыли из-за травмы.

– Я тогда еще не знал, что вылетел надолго. Говорю же – о "крестах" узнал уже после операции, а интервью давал до.

– Вам никто не советовал: про это расскажите так-то, а про это – не стоит?

– Слушайте, ну откуда вы все это берете? Как вы это представляете? Подходит кто-то и говорит: скажи так, так и так?

– Если этот кто-то из руководства клуба – вполне может быть.

– Наоборот! Скорее в клубе могли где-то сгладить, чтобы я не очень грубо выражался в некоторых моментах.

– Могло быть грубее?

– Конечно. (Александр Рогулев)

Андрей Ещенко: "Знаю, почему у спартаковцев летели "кресты"