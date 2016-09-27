Ещенко и Мельгарехо вернулись в общую группу "Спартака"

Игроки "Спартака" на базе в Тарасовке начали подготовку к матчу 9-го тура чемпионата России против "Зенита". Как сообщает пресс-служба клуба, перед началом тренировки Массимо Каррера от имени всей команды и под ее аплодисменты поздравил Сергея Песьякова с рождением сына. В занятии приняли участие 20 футболистов, в том числе и защитник Андрей Ещенко, и нападающий Лоренсо Мельгарехо, вернувшиеся в общую группу. Дмитрий Комбаров не тренировался из-за микронадрыва мышц задней поверхности бедра, а Евгений Макеев продолжает работать по индивидуальной программе.