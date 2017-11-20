Ещенко будет тренироваться по индивидуальной программе

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прошел обследование, которое выявило у него дискомфорт в коленном суставе, информирует пресс-служба красно-белых. Футболист не смог принять участия во втором тайме матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1).

Отмечается, что на сегодняшней тренировке Ещенко будет работать по индивидуальной программе. Решение об участии защитника в матче Лиги чемпионов с "Марибором" будет принято завтра.