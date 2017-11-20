Ещенко будет тренироваться по индивидуальной программе

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прошел обследование, которое выявило у него дискомфорт в коленном суставе, информирует пресс-служба красно-белых. Футболист не смог принять участия во втором тайме матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1).
Отмечается, что на сегодняшней тренировке Ещенко будет работать по индивидуальной программе. Решение об участии защитника в матче Лиги чемпионов с "Марибором" будет принято завтра.
Напомним, матч "Спартак" - "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2017-11-20-yeshchenko_vypolnit_individualnuyu_programmu/