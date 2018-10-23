Еще один тренер покинул "Спартак"

"Спартак" объявил об уходе тренера по реабилитации Диего Мантовани. Контракт с итальянским специалистом был расторгнут по соглашению сторон.
- Благодарим Диего и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! - сообщается в официальном Твиттере красно-белых.
ФК "Спартак-Москва" и тренер по реабилитации Диего Мантовани расстаются по соглашению сторон.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 октября 2018 г.
Мантовани работал в красно-белом клубе с января 2011 года. Благодарим Диего и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!#Спартак #Spartak pic.twitter.com/DbmVmMvILY
Мантовани работал в "Спартаке" с января 2011 года.
Напомним, 22 октября было объявлено об уходе Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых.
"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в чемпионате России, имея в активе 18 очков.
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