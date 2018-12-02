Еще один фанат выбежал к Глушакову. Теперь в матче "Спартака" с "Локомотивом"

Фанат выбежал на поле в матче 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив". Болельщик направился к капитану красно-белых Денису Глушакову. Три стюарда остановили прорыв и повалили бегуна на газон. Глушаков помог болельщику встать на ноги, после чего стюарды увели его за пределы поля.

Ранее болельщик выбегал к Глушакову в игре Лиги Европы с "Рапидом" (1:2) при счете 1:0. После его появления московский клуб пропустил 2 мяча и проиграл.

#СпартакЛоко Болельщик выбежал на поле - его увели два стюарда pic.twitter.com/Cde4TRRVQh – СЭ Спартак (@spartak_se) 2 декабря 2018 г.

Болельщик попытался напасть на Глушакова. Как это было //

"Глушаков меня ударил. Я не замахивался". Интервью с выбежавшим на поле фанатом //

Фанат, атаковавший Глушакова, и сам игрок. Раньше они делали селфи //

Что сказал Денис Глушаков о выбежавшем к нему болельщике //

Фанат, напавший на Глушакова, арестован. Но он не жалеет о своем поступке