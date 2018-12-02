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Еще один фанат выбежал к Глушакову. Теперь в матче "Спартака" с "Локомотивом"

2 декабря. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 2:1. Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
2 декабря. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 2:1. Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Фанат выбежал на поле в матче 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив". Болельщик направился к капитану красно-белых Денису Глушакову. Три стюарда остановили прорыв и повалили бегуна на газон. Глушаков помог болельщику встать на ноги, после чего стюарды увели его за пределы поля.

Ранее болельщик выбегал к Глушакову в игре Лиги Европы с "Рапидом" (1:2) при счете 1:0. После его появления московский клуб пропустил 2 мяча и проиграл.

Болельщик попытался напасть на Глушакова. Как это было // 
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Спартак - Локомотив

 

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