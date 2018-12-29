Еще два региона выдвинули Дюкова на пост президента РФС

Как стало известно "СЭ", еще два региона выдвинули кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на выборы главы РФС. Это республики Марий Эл и Якутия.
Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.
В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля.
Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/kto-vydvinul-dyukova-na-post-prezidenta-rfs-1495284/
Загрузка...