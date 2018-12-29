12:31 | Футбол — РПЛ

Еще два региона выдвинули Дюкова на пост президента РФС

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Как стало известно "СЭ", еще два региона выдвинули кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на выборы главы РФС. Это республики Марий Эл и Якутия.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля.

Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/kto-vydvinul-dyukova-na-post-prezidenta-rfs-1495284/

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