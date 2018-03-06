Еще два фаната "Зенита" получили запрет на посещение матчей в течение года

Еще два болельщика "Зенита" лишены права посещать спортивные соревнования в течение года, сообщает официальный сайт петербургского клуба. Такое решение вынесено после рассмотрения инцидентов на матче 21-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (0:0). Также эти болельщики оштрафованы.

Ранее стало известно о том, что служба безопасности "Зенита" задержала четырех болельщиков, бросавших на поле посторонние предметы. Фанат, бросивший на поле стробоскоп, был ранее также наказан штрафом и годовым запретом на посещение матчей. Еще по одному болельщику решение будет принято в ближайшее время.