14:30 | Футбол — РФПЛ

Еще два фаната "Зенита" получили запрет на посещение матчей в течение года

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Еще два болельщика "Зенита" лишены права посещать спортивные соревнования в течение года, сообщает официальный сайт петербургского клуба. Такое решение вынесено после рассмотрения инцидентов на матче 21-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (0:0). Также эти болельщики оштрафованы.

Ранее стало известно о том, что служба безопасности "Зенита" задержала четырех болельщиков, бросавших на поле посторонние предметы. Фанат, бросивший на поле стробоскоп, был ранее также наказан штрафом и годовым запретом на посещение матчей. Еще по одному болельщику решение будет принято в ближайшее время.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-03-06-zenit-lishil-troikh-bolelshchikov-prava-poseshcheniya-matchey.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Культура пёрла через край, Она как каша убежала; Был опозорен весь баклансарай, И Сельдякова воля их дожала!

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