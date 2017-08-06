Ерохин удвоил преимущество "Зенита" в игре со "Спартаком"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин забил второй мяч своей команды в игре 4-го тура чемпионата России против "Спартака" – 2:0. Футболист отличился в компенсированное к первому тайму время после прострела с правого фланга от хавбека Далера Кузяева.
Отметим, что для Ерохина этот гол стал дебютным в составе питерцев.
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 2:0 45+1' Александр Ерохин pic.twitter.com/PAdfcKOoVN– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Bibigon2000
ЗЮК sergant89,ты забыл написать,что в твоей квартире идёт дегустация мужских органов твоим ртов.---------------------------------------не у всех твои привычки,свинтус
03:20
ЗЮК
sergant89,ты забыл написать,что в твоей квартире идёт дегустация мужских органов твоим ртов.
21:04 6 августа
Bibigon2000
sergant89 В Питере вовсю идет свинобойня! и это правильно дорогие товарищи!!)))
21:03 6 августа
sergant89
В Питере вовсю идет свинобойня! Уже 2-0. Надо во втором тайме выпускать Дзюбу чтобы он заколотил еще один гвоздь в гроб вонючего спама.
20:58 6 августа