20:51 6 августа | Футбол — РФПЛ

Ерохин удвоил преимущество "Зенита" в игре со "Спартаком"

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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин забил второй мяч своей команды в игре 4-го тура чемпионата России против "Спартака" – 2:0. Футболист отличился в компенсированное к первому тайму время после прострела с правого фланга от хавбека Далера Кузяева.

Отметим, что для Ерохина этот гол стал дебютным в составе питерцев.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Bibigon2000

ЗЮК sergant89,ты забыл написать,что в твоей квартире идёт дегустация мужских органов твоим ртов.---------------------------------------не у всех твои привычки,свинтус

03:20

ЗЮК

sergant89,ты забыл написать,что в твоей квартире идёт дегустация мужских органов твоим ртов.

21:04 6 августа

Bibigon2000

sergant89 В Питере вовсю идет свинобойня! и это правильно дорогие товарищи!!)))

21:03 6 августа

sergant89

В Питере вовсю идет свинобойня! Уже 2-0. Надо во втором тайме выпускать Дзюбу чтобы он заколотил еще один гвоздь в гроб вонючего спама.

20:58 6 августа