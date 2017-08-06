Ерохин удвоил преимущество "Зенита" в игре со "Спартаком"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин забил второй мяч своей команды в игре 4-го тура чемпионата России против "Спартака" – 2:0. Футболист отличился в компенсированное к первому тайму время после прострела с правого фланга от хавбека Далера Кузяева.

Отметим, что для Ерохина этот гол стал дебютным в составе питерцев.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"