Ерохин рассказал о планах "Зенита" на вторую половину сезона

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, что сине-бело-голубые намерены набирать очки с первого матча и увеличить отрыв от соперников. Он отметил, что у команды были неудачные игры, но их приняли к сведению и постараются исключить.

– Первая часть сезона вышла для вас довольно результативной. Чем это объясните? Сменой позиции?



– Я набрал хорошую форму, а Сергей Богданович стал чаще использовать меня ближе к атаке – либо с краю, либо под нападающими. Появилось больше возможностей отличиться. Тренер постарался использовать мои лучшие качества. Все вместе и сложилось, – сказал Ерохин в интервью пресс-службе клуба.



– К концу года "Зенит" немного растерял преимущество. Нашли причину?



– Все команды двигались достаточно плотно. Одна осечка и соперники подходят ближе. Когда находишься на первом месте, любая команда против тебя выходит как на последний бой. У нас были неудачные матчи, но мы приняли их к сведению. Нужно постараться их исключить в весенней части сезона.

Неправильно искать какие-то оправдания в виде усталости или чего-то еще. Проиграли, проанализировали, двигаемся дальше. Причины нужно искать в себе, игровых моментах, а не в посторонних факторах.



– Понятно, что во второй половине сезона придется очень тяжело. Можете как-то воодушевить болельщиков?



– Очень серьезно готовимся. Ребята вышли из отпуска и видно, что у всех горят глаза, все тренируются с большим желанием. Уверен, с первого матча начнем набирать очки и увеличим отрыв.

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