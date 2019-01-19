Ерохин - о чемпионате мира: "Игры на таком уровне сложно с чем-то сравнить"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, что чемпионат мира дал ему как футболисту большой стимул двигаться дальше. Он также добавил, что сложно выделить один самый яркий момент прошедшего турнира.

– Вспомните самый яркий момент чемпионата мира.

– Сложно выделить один, – сказал Ерохин в интервью пресс-службе клуба. – Чемпионат мира – сплошной праздник, череда ярких событий, которые шли друг за другом. К сожалению, для нас все закончилось в четвертьфинале, но встреча с болельщиками в Москве получилась очень приятной и неожиданной. Были рады увидеть столько людей, которые пришли нас поддержать.



– Изменил вас чемпионат мира?



– Многое дал как футболисту. Игры на таком уровне сложно с чем-то сравнить. Становишься более зрелым, сконцентрированным и спокойным в тренировочном процессе, в матчах. Большой стимул двигаться дальше.



– Может ли в жизни футболиста быть что-то круче, чем чемпионат мира в родной стране?



– В спортивном плане? Трудно представить. Есть и клубные турниры, и национальный чемпионат. Но чемпионат мира в родной стране... До сих пор в соцсетях, по телевизору вспоминают яркие моменты турнира. Он давно закончился, но тем не менее эмоции до конца не остыли. Надеюсь, болельщики будут так же эмоционально нас поддерживать и дальше. Главное – подкрепить это результатом.

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