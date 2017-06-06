Эрнани не исключил возможности выступления за сборную России

Полузащитник "Зенита" Эрнани надеется в будущем попасть с состав сборной Бразилии. Он также добавил, что не исключает возможности присоединиться к российской национальной команде.

23-летний хавбек играл за "Атлетику Паранаэнсе" с 2013 по 2016 год, а зимой этого года перешел в санкт-петербургский клуб. В 2011 году Эрнани выступал за юношескую сборную Бразилии.

– В сборной очень внимательно следят за выступлениями игроков в клубах. Это видно по тому, что вызов получает Жулиану, – приводит GloboEsporte слова Эрнани. – Уверен, что моя ситуация в будущем улучшится, и я вернусь в сборную Бразилии. Однако сейчас я думаю только о "Зените". Клуб меня очень тепло принял, за что я ему благодарен. Здесь у меня начался новый этап жизни. Надеюсь повторить те успехи, которые были в "Атлетику Паранаэнсе".

Я очень надеюсь еще надеть в будущем футболку сборной Бразилии. Но если у меня будет возможность выступать за сборную России... Все может произойти. Все мы хотим играть на чемпионатах мира. Но нужно учитывать много разных факторов, в конце концов это все равно будет решение тренера.