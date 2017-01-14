Эрнани: "Найти жену в России, как Ари? Кто знает, может и меня такое ждет"

Новичок "Зенита" Эрнани в интервью "СЭ" рассказал, что помимо футбола любит проводить время с семьей и друзьями. Тем не менее, бразильский хавбек пока не женат, но готов найти себе супругу в России.

– Люблю побыть с семьей, встречаться с друзьями, - отметил Эрнани. - Ходить в кино, ужинать в ресторане. Если говорить о кухне, очень нравится чураско – бразильское блюдо, где сочетаются разные виды мяса, приготовленные на гриле.

– Вы женаты?

– Абсолютно свободен.

– Будете в Петербурге завидным женихом.

– Может быть, кого-нибудь и найду (смеется).

– Шутки шутками, но выступающий за "Краснодар" Ари женился на россиянке.

– Кто знает, может и меня такое ждет.

Полное интервью Эрнани