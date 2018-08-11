Эрнандес - восьмой уругваец, забивший в чемпионате России

Абель Эрнандес спас для ЦСКА ничью в гостевом матче с "Енисеем" (1:1) и стал восьмым футболистом из Уругвая, отличившимся в чемпионате России. Всего в премьер-лиге играло 16 представителей этой южноамериканской страны.

Лучший уругвайский бомбардир - Маурисио Перейра из "Краснодара" имеет на своем счету 20 голов, выступавший за "Рубин" защитник Андрес Скотти - 12, экс-хавбек "Ростова" Омар Перес - 11. (Кирилл БУРДАКОВ)

"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ"