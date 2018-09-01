Эрнандес рассказал, кто в ЦСКА "основа основ". Фернандес - вне списка

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес в интервью клубной пресс-службе особо выделил в составе команды Игоря Акинфеева, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина.

- Прекрасно помню Вагнера, это блистательный нападающий, - сказал Эрнандес. - Сам убедился в этом, когда мой "Палермо" уступил ЦСКА в Лиге Европы осенью 2010-го.

– Еще в тех матчах играли Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин. Запомнил кого-то из них? И удивился ли, что все они до сих пор здесь?

– Узнал ребят, когда только перешел в ЦСКА и знакомился со всеми перед тренировкой. Здорово, что в команде есть такие игроки. Это наша основа основ. Проведя такое время в одном клубе, человек становится его символом, его присутствие на поле очень важно для остальных футболистов, и особенно для молодежи. Именно на таких людей смотрят в первую очередь, они являются для всех примером, вдохновляют команду и направляют ее.

ЦСКА – "Урал": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция в 16.30 по посковскому времени