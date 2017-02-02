Эрик Штоффельсхаус: "Звонили из Германии, просили вернуть Фарфана"

Новый спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус выразил уверенность, что хавбек Джефферсон Фарфан принесет пользу железнодорожникам. О переходе перуанца в московский клуб было объявлено 29 января. Штоффельсхаус знаком с Фарфаном по совместной работе в "Шальке".

- Джеф – отличный футболист, по-своему уникальный. Я его знаю 10 лет, он был героем в "Шальке", болельщики его обожали, - сказал Штоффельсхаус. - К слову, мне недавно звонили из Германии и просили вернуть Фарфана! А все потому, что люди знают, как он играет.

У него потрясающий менталитет, он хочет всегда побеждать. А на мой взгляд, команде нужны победители. Такие, как Фарфан. Такие, как Денисов. Они в этом плане похожи. Я сам всегда за молодых игроков, но молодым требуются лидеры. Как Денисов и Фарфан. Их опыт станет катализатором для прогресса остальных. Так что не нужно кивать на возраст. Убежден, Фарфан – отличное приобретение. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Штоффельсхауса