Эрик Штоффельсхаус: "Жду болельщиков "Локомотива" на трибунах нашего стадиона"

Новый спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус подчеркнул, что будет активно курировать вопросы молодежных команд железнодорожников. Также функционер призвал болельщиков приходить на стадион для поддержки клуба.

– Я проработал в "Шальке" 11 лет, и моя работа была тесно связана с академией команды, – сказал в эфире клубного YouTube Штоффельсхаус. – Моя первая задача – прогресс главной команды "Локомотива". Но мне также очень важна академия. Тем не менее, это очень долгая работа, для которой нужно запастись терпением. Вопрос привлечение молодых игроков не самый простой и продолжительный. Ребята из академии возраста 7-8 лет смогут приблизиться к профессиональному футболу лишь через 10 лет.

У "Локомотива" отличные молодые футболисты, не зря на сборе первой команды присутствует семь представителей молодежки. Тем не менее, есть разница между молодежным футболом и профессиональным: уровень физической подготовки, уровень нагрузок... Мы уже сейчас видим потенциал ярких футболистов, но нужно сохранять спокойствие и подводить их к команде постепенно. Если они сегодня-завтра не появятся в стартовом составе "Локомотива", то это не означает, что мы за ними не следим. Здесь важно работать пошагово. Для меня самое лучшее, что может быть – это активное привлечение молодых игроков к первой команде.

Для меня большая честь быть частью этого клуба, и я в предвкушении второй части сезона. Жду болельщиков на стадионе, их поддержка крайне важна всем сотрудникам команды.