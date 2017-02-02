Эрик Штоффельсхаус: "Вдохновился предложением "Локомотива"

Новый спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус отметил, что заинтересовался предложением железнодорожников, поскольку в Канаде, где он работал последнее время, ему не хватало футбола. Ранее специалист трудился в структуре "Шальке".
- На протяжении долгих лет я трудился в "Шальке", который, как вы знаете, довольно тесно связан с российским бизнесом, - сказал Штоффельсхаус. - Я не терял связи с Гельзенкирхеном, и, полагаю, информация обо мне не была закрыта. Когда "Локомотив" на меня вышел, я очень вдохновился. Канада была интересным опытом, но это все-таки не такая футбольная страна. Другой континент, другие приоритеты. А Россия – Европа, здесь эта игра имеет куда большее значение. Тем более что считаю себя очень футбольным человеком. В том месте, откуда я родом, в футбол играют 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. В Канаде мне этого не хватало. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Platinum1991
Поздравляем Эрика с ОТЛИЧНЫМ выбором! Локомотив это именно тот клуб, где стоит поработать и приложить весь свой опыт работы для достижения больших футбольных успехов! Сейчас Локомотив на подъёме и УВЕРЕННЫМ курсом идёт в правильном направлении РАЗВИТИЯ и укрепления состава команды! Поэтому большой опыт нового спортивного директора "Локомотива" Эрика Штоффельсхауса очень поможет Локомотиву в этот период НОВОГО РАСЦВЕТА клуба, что в России, что в Европе! В России - Локомотив может РЕАЛЬНО побороться за попадание в Лигу Европы, а в Кубке - сезона 2016/17 ЗАВОЕВАТЬ Кубок России по футболу! Желаем Эрику Штоффельсхаусу больших футбольных достижений вместе с командой ЛОКОМОТИВ! Будем всегда РАДЫ этому успеху! Желаем Эрику Штоффельсхаусу - ВЛИТЬСЯ в футбольный коллектив Локомотива и помочь команде уверенно двигаться ВПЕРЁД! Вот и пробил звёздный час для Эрика Штоффельсхауса! Все тренерские установки ПАЛЫЧА и ОПЫТ работы Эрика помогут Локомотиву уверенно двигаться вверх по турнирной таблице и завоевать Кубок России в 2017 году! Задачи поставлены. Цели определены и есть к чему СТРЕМИТЬСЯ! Будем очень РАДЫ! ВПЕРЁД "ЛОКОМОТИВ"! ВПЕРЁД ЭРИК! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
12:01 2 февраля