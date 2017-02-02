Эрик Штоффельсхаус: "Вдохновился предложением "Локомотива"

Новый спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус отметил, что заинтересовался предложением железнодорожников, поскольку в Канаде, где он работал последнее время, ему не хватало футбола. Ранее специалист трудился в структуре "Шальке".

- На протяжении долгих лет я трудился в "Шальке", который, как вы знаете, довольно тесно связан с российским бизнесом, - сказал Штоффельсхаус. - Я не терял связи с Гельзенкирхеном, и, полагаю, информация обо мне не была закрыта. Когда "Локомотив" на меня вышел, я очень вдохновился. Канада была интересным опытом, но это все-таки не такая футбольная страна. Другой континент, другие приоритеты. А Россия – Европа, здесь эта игра имеет куда большее значение. Тем более что считаю себя очень футбольным человеком. В том месте, откуда я родом, в футбол играют 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. В Канаде мне этого не хватало. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Штоффельсхауса