Эрик Штоффельсхаус: "У "Локомотива" очень талантливая команда"

Новый спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус отметил, что в ближайшее время в основном составе команды появится еще больше молодых игроков. Напомним, что немец занял пост Игоря Корнеева, контракт с которым был расторгнут в конце 2016 года.

– Рад приветствовать болельщиков "Локомотива" и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании, – цитирует клубная пресс-служба Штоффельсхауса. – Разумеется, я собирал информацию о "Локомотиве", беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда. Думаю, в ближайшие пару лет в основном составе появится еще больше молодых игроков, которых мы будем развивать, и с которыми будем выходить на новый уровень. Это наша главная задача.

– Известно, что вы долгое время работали в "Шальке" с молодыми футболистами, впоследствии ставшими звездами национального футбола.

– В системе "Шальке" я провел много счастливых лет. Восемь лет в академии клуба: два года в качестве тренера, шесть лет в качестве ассистента менеджера всех структур академии. В 2006 году перешел в главную команду и стал помощником спортивного директора. Мне посчастливилось работать с такими футболистами, как Мануэль Нойер, Бенедикт Хеведес, Месут Езил и другими талантливыми ребятами. Многие воспитанники академии "Шальке" действительно стали успешными и известными футболистами.

– Последние несколько лет вы провели в Канаде...

– Полученный опыт в "Шальке" был востребован в Канаде. И это был очень интересный период работы. Я узнал много нового, погрузился в другую среду и подтянул свой английский. Впрочем, я уже полностью переключился на работу в "Локомотиве". С нетерпением буду ждать поездки в Москву, впереди новый опыт.