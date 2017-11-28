Эрик Штоффельсхаус: "Профессиональным спортсменам очень тяжело играть при такой погоде, как в Хабаровске"

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус после матча 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (2:1) признался, что очень счастлив. Также он отметил, что обеим командам было непросто играть при температуре воздуха минус 15 градусов по Цельсию.

– Выиграть игру под ее конец – приятное ощущение, – приводит пресс-служба клуба слова Штоффельсхауса. – Особенно, если до этого ты давил 90 минут, стараясь забить победный гол. Так что сегодня мы очень счастливы.

– Что вы испытали, когда Фарфан не забил пенальти?

– Вы знаете, я всегда жду развязки эпизода до конца. Конечно, я бы предпочел, чтобы мяч сразу оказался в сетке, но я видел, что большое количество наших ребят по-прежнему в штрафной: они ждали, что будет дальше. Перекладина... Было чувство, что мы забьем победный гол – к счастью, это и случилось!

– Игре предшествовал тяжелый перелет и не лучшие погодные условия...

– Сразу скажу, что условия одинаковы для обеих команд. Но, конечно, профессиональным спортсменам очень тяжело играть при такой погоде. Минус 15 градусов – это непросто: обе команды проделали отличную работу на поле в тяжелейших условиях.

– Чего мы ждем от оставшихся в этом году матчей?

– У нас осталось еще три игры. Сейчас нас ждет домашний матч с "Рубином", который также будет не из простых. Вообще мы идем от матча к матчу и не заглядываем далеко вперед.