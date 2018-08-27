Эрик Штоффельсхаус: "Хеведес не видел себя в другой немецкой команде, кроме "Шальке"

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус - о новичке команды, немецком защитнике Бенедикте Хеведесе, который ранее выступал за "Шальке".

– Перед переходом в "Локомотив" у него были не сомнения, а вопросы. Естественно, он был интересен бундеслиге. Игрок уровня стартового состава сборной Германии в самом расцвете сил в свои 30 лет не может не быть привлекательной трансферной мишенью для немецких клубов. Тем более, что в его карьере никогда не было серьезных повреждений. Но где в бундеслиге ему играть? После "Шальке" не так уж много клубов могут стать настоящим вызовом, - сказал Штоффельсхаус. - После 14 лет в "Шальке" он не видел себя в другой немецкой команде. И это тоже говорит о его характере, что он не меняет клубы, как перчатки, а хочет что-то делать для конкретного коллектива. Естественно, такое отношение к внутригерманскому переходу сыграло нам на руку. Именно оно и сделало реальным трансфер, изначально казавшийся невероятным. Мы получили не только футболиста топ-класса, но и сильную личность. (Константин АЛЕКСЕЕВ).

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