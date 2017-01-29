Эрик Штоффельсхаус: "Фарфану 32 года? Как и Игорю Денисову"

Новый спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус подчеркнул, что возраст нового полузащитника команды Джефферсона Фарфана значения не имеет. Перуанец перешел в "Локомотив" на правах свободного агента. Ранее Штоффельсхаус и Фарфан вместе работали в "Шальке".

– Болельщиков беспокоит возраст Фарфана? Цифра в паспорте не имеет значения, – сказал в эфире клубного YouTube Штоффельсхаус. – Самое главное – это уровень игры на поле. Игорю Денисову ведь тоже 32, но своей игрой он показывает, что это значения не имеет. Более того, молодым игрокам важно быть рядом с опытными футболистами как на поле, так и за его пределами.

Я получал сообщения о том, что мне стоило бы Фарфана вернуть в "Шальке". У них сейчас проблемы, а фанаты любили Джефферсона.