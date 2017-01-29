19:46 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эрик Штоффельсхаус: "Фарфану 32 года? Как и Игорю Денисову"

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Новый спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус подчеркнул, что возраст нового полузащитника команды Джефферсона Фарфана значения не имеет. Перуанец перешел в "Локомотив" на правах свободного агента. Ранее Штоффельсхаус и Фарфан вместе работали в "Шальке".

 
Джефферсон ФАРФАН.Тюлененок-скандалист. Кого подписал "Локомотив"

– Болельщиков беспокоит возраст Фарфана? Цифра в паспорте не имеет значения, – сказал в эфире клубного YouTube Штоффельсхаус. – Самое главное – это уровень игры на поле. Игорю Денисову ведь тоже 32, но своей игрой он показывает, что это значения не имеет. Более того, молодым игрокам важно быть рядом с опытными футболистами как на поле, так и за его пределами.

Я получал сообщения о том, что мне стоило бы Фарфана вернуть в "Шальке". У них сейчас проблемы, а фанаты любили Джефферсона.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

Факиры на час или кости со свалки для Локо?

20:37 29 января

ТолькоТоронто

Ну нашёл с кем сравнивать, а ! Ну кому , кроме идиотов нужен сейчас Игорь " Ленивое Бревно " Денисов ???

19:55 29 января

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