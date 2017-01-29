19:02 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эрик Штоффельсхаус: "Фарфан - не последний новичок "Локо" этой зимой"

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Новый спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус подчеркнул, что команда не завершила работу по усилению состава в зимнее трансферное окно. Сегодня железнодорожники подписали на правах свободного агента полузащитника Джефферсона Фарфана, с которым ранее Штоффельсхаус работал в "Шальке".

 
Джефферсон ФАРФАН.Тюлененок-скандалист. Кого подписал "Локомотив"

– Я понимаю интерес болельщиков к теме новичков команды, – сказал в эфире клубного YouTube Штоффельсхаус. – Могу сказать, что Фарфан был моей первой целью на трансферном рынке и теперь он здесь. Я знаю, на что Джефферсон способен, и я уверен, что фанаты будут им довольны.

Не могу огласить направления, в которых мы работаем на трансферном рынке, но Фарфан – не последнее приобретение "Локомотива" этой зимой. Могу пообещать, что болельщики будут очень рады новичкам, которые перейдут в команду.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ckpoMHuk

Шлак мы в Спартак сплавляем )))

02:45

Ехреrt

Скоро еще Графите подъедет

22:56 29 января

R.Steward

весь шлак собрать решили

22:41 29 января

nehdan4ik

очень надеюсь на это

22:38 29 января

Slim Taller

Ему в пару ещё Тюльпана,и будет как в кино "Фанфан-Тюльпан".

21:06 29 января

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