Эрик Штоффельсхаус: "Фарфан - абсолютная суперзвезда!"

Новый спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус подчеркнул, что новый полузащитник команды Джефферсон Фарфан серьезно усилит конкуренцию в коллективе. Перуанец перешел в "Локомотив" на правах свободного агента. Ранее Штоффельсхаус и Фарфан вместе работали в "Шальке".

– Джефферсон был одним из самых заметных игроков чемпионата Германии на протяжении нескольких лет, – сказал в эфире клубного YouTube Штоффельсхаус. – Когда я услышал, что он свободен, мне показалось, что у "Локомотива" есть отличная возможность привлечь его. Когда есть возможность подписать такого игрока – ее необходимо использовать.

Фарфан – абсолютная суперзвезда! Не могу дождаться момента его выхода на поле в составе "Локомотива". Он увеличил конкуренцию в команде, а это всегда здорово. Нам очень важно иметь сбалансированный и сильный состав.