Эрик Хаген: "Ушел из "Зенита" из-за Адвоката. Он нехороший человек"

Бывший защитник "Зенита" Эрик Хаген рассказал, что ушел из клуба из-за тогдашнего наставника питерцев Дика Адвоката. Хаген защищал цвета "Зенита" с 2005 по 2007 год, зимой был отдан в аренду в "Уиган", после чего вернулся в Норвегию.

– В начале 2008-го вы ушли в аренду в "Уиган". Не жалеете? Могли Кубок УЕФА взять.

– Да, немного жалею. Но на тот момент у меня не было выхода. Все из-за мистера Дика Адвоката, с которым не сложились отношения. Он нехороший человек.

– Почему?

– В конце 2007-го произошел неприятный эпизод. Я собирался выйти на тренировку, когда узнал, что жена упала в обморок. Естественно, тут же побежал домой, потому что семья для меня важнее всего, потом поехал вместе с ней в больницу. Адвокат знал об этом, но затаил обиду – после этого я вообще перестал играть. Пытался поговорить с тренером, но он не слушал. Пришлось отправиться в аренду ради игрового времени. (Гоша ЧЕРНОВ)

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