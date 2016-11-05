23:27 5 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эрик Бикфалви: "Впервые играл в такую холодную погоду"

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Суббота. Томск. "Томь" - "Спартак" - 0:1. 42-я минута ЗЕ ЛУИШ и ФЕРНАНДУ празщднуют победный гол."Спартак": победа в минус 13

Полузащитник "Томи" Эрик Бикфалви после игры 13-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) посетовал на тяжелые погодные условия. Также румын отметил, что в следующей игре против "Терека" у команды будет шанс взять очки.

– Мы играли с одним из претендентов на чемпионство, но холодная погода и очень тяжелое поле не позволили нам добиться иного результата, – сказал для клубной пресс-службы Бикфалви. – Поддержка болельщиков очень важна, здорово, что они пришли в столь холодную погоду. Я вообще впервые играл в минус 13. Чтобы не замерзнуть нужно постоянно двигаться, что очень трудно. С "Тереком" у нас будет шанс побороться за очки, потому что у нас очень непростое турнирное положение. Будем стараться взять очки в этой встрече.

Дополнительная информация

http://www.fctomtomsk.ru/ru/news/content/kommentarii-evgeniia-baliaikina-i-erika-bikfalvi-posle-matcha-tom-spartak-2016-11-05

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