Эрик Бикфалви: "Впервые играл в такую холодную погоду"

Полузащитник "Томи" Эрик Бикфалви после игры 13-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) посетовал на тяжелые погодные условия. Также румын отметил, что в следующей игре против "Терека" у команды будет шанс взять очки.

– Мы играли с одним из претендентов на чемпионство, но холодная погода и очень тяжелое поле не позволили нам добиться иного результата, – сказал для клубной пресс-службы Бикфалви. – Поддержка болельщиков очень важна, здорово, что они пришли в столь холодную погоду. Я вообще впервые играл в минус 13. Чтобы не замерзнуть нужно постоянно двигаться, что очень трудно. С "Тереком" у нас будет шанс побороться за очки, потому что у нас очень непростое турнирное положение. Будем стараться взять очки в этой встрече.