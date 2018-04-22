Эрик Бикфалви: "В эпизоде с моим голом в ворота "Анжи" офсайда не было"

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви остался доволен победой над "Анжи" (1:0) в матче 27-го тура премьер-лиги. Победу екатеринбуржцам принес как раз гол Бикфалви.

– Насколько удовлетворены игрой команды в атаке?

– Самое главное, доволен победой. А если говорить об игре в атаке, то в целом да, тоже могу сказать, что удовлетворен ей. У нас было очень много голевых моментов, но не получалось забить. У меня лично было штуки три голевых момента. Если б использовали все свои шансы, то совсем бы другое настроение было.

– Представители "Анжи" после игры обращали внимание на то, что, по их мнению, в эпизоде с забитым мячом был офсайд. Ваше мнение об этом моменте?

– Конечно, можно оспаривать любые решения судьи. Но, по моему мнению, офсайда не было, потому что я шагнул назад и смотрел на линию, где были еще два игрока наравне со мной в момент передачи. Но, чтобы точно удостовериться, нужно посмотреть повтор. Был офсайд, или нет – на усмотрение арбитров. Зато, как фиксировали на протяжении всей игры любые нарушения в нашу сторону – об этом уже никто не вспомнит.

– "Урал" после вылета "Спартака" из Кубка России потерял шансы пробиться в Лигу Европы с шестого места в чемпионате. В чем сейчас заключается мотивация для вас и команды на оставшиеся матчи?

– Прежде всего, мы профессиональные футболисты. Поэтому нам нужно просто выходить на поле и стараться выиграть каждый матч. Мы не должны смотреть на то, можем ли мы занять шестое место, можем ли попасть в Лигу Европы.

– Ставите ли цель стать лучшим бомбардиром команды в чемпионате?

– Перед каждым сезоном я заключаю пари сам с собой: как много я смогу забить мячей, чтобы помочь команде. Сейчас я хочу поздравить всю команду: мы очень здорово сегодня играли, здорово защищались. И в других матчах, когда команда хорошо играет, а я забиваю голы – это все идет во благо, ради одной общей цели.