20:57 6 августа | Футбол — РФПЛ

Эрик Бикфалви: "Уралу" повезло с голом в ворота "Краснодара"


Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви в перерыве матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что игра для его команды складывается тяжело. Хавбек подчеркнул, что "быки" сильны в каждом аспекте игры.

– Матч складывается очень тяжело, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бикфалви. – Нам повезло, что удалось забить после стандартного положения. "Урал" ждет еще 45 минут тяжелой работы. "Краснодар" дома очень силен, у них высококлассные футболисты, комбинационная игра, стандарты... Угроза от них исходит в каждом аспекте игры.

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий