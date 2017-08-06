Эрик Бикфалви: "Уралу" повезло с голом в ворота "Краснодара"

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви в перерыве матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что игра для его команды складывается тяжело. Хавбек подчеркнул, что "быки" сильны в каждом аспекте игры.

– Матч складывается очень тяжело, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бикфалви. – Нам повезло, что удалось забить после стандартного положения. "Урал" ждет еще 45 минут тяжелой работы. "Краснодар" дома очень силен, у них высококлассные футболисты, комбинационная игра, стандарты... Угроза от них исходит в каждом аспекте игры.

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"