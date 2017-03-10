Эрик Бикфалви: "Урал" знал, что "Арсенал" активно проведет начало матча"

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви в перерыве матча 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" подчеркнул, что команда ожидала активного начала встречи в исполнении соперника. По его словам, екатеринбуржцам необходимо внести коррективы в собственные действия.

- Стала ли сюрпризом такая игра "Арсенала"? Мы знали, что они будут действовать активно, несмотря на то что в прошлом матче проиграли со счетом 0:3, - сказал Бикфалви в интервью телеканалу "Наш футбол". - Теперь проигрывает "Урал". В перерыве нам необходимо сделать корректировки, чтобы завоевать три очка.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"