19:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эрик Бикфалви: "Урал" знал, что "Арсенал" активно проведет начало матча"

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Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви в перерыве матча 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" подчеркнул, что команда ожидала активного начала встречи в исполнении соперника. По его словам, екатеринбуржцам необходимо внести коррективы в собственные действия.

- Стала ли сюрпризом такая игра "Арсенала"? Мы знали, что они будут действовать активно, несмотря на то что в прошлом матче проиграли со счетом 0:3, - сказал Бикфалви в интервью телеканалу "Наш футбол". - Теперь проигрывает "Урал". В перерыве нам необходимо сделать корректировки, чтобы завоевать три очка.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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