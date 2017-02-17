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Эрик Бикфалви: "Урал" - сильная команда, которая заслуживает более высокого места"

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Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви, который в первой половине сезона выступал в "Томи", подчеркнул, что екатеринбуржцы являются непростым соперником. По словам хавбека, клуб занимает незаслуженно низкое место в турнирной таблице чемпионата России.

- Когда поступило предложение от "Урала", мы с семьей немного подумали и приняли совместное решение, - приводит пресс-служба екатеринбуржцев слова Бикфалви. - Я должен был с ними посоветоваться, потому что семья очень важна для меня.

Мне довелось играть с "Уралом" в Томске, матч закончился вничью. Была трудная, тяжелая игра. Я вижу, что команда очень сильная и не заслуживает того места, где находится.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5380/

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