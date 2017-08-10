Эрик Бикфалви: "Урал" мог показать больше в матче с "Зенитом"

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви выразил уверенность в том, что в матче 5-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1) команда могла добиться лучшего результата. По его словам, для этого во втором тайме екатеринбуржцам было необходимо играть выше.

- Мы играли с очень серьезным соперником, "Зенит" - опасная команда. Первые минуты привыкали к игре, затем адаптировались и начали показывать свой футбол, - приводит пресс-служба екатеринбуржцев слова Бикфалви. - Во втором тайме нужно было играть выше, не прижиматься к своим воротам. "Урал" мог показать больше, но, думаю, что это хороший результат, если учитывать класс соперника.

Команда находится в хорошем физическом состоянии. Лично мне очень нравится играть в таком напряженном графике. Нам предстоит матч против "Арсенала", потом ЦСКА и "Локомотив". Мне нравится такой график, я хочу так играть. "Урал" не мог набрать очки в матчах с "Зенитом" 25 лет? Времена меняются. У нас хорошая команда.