Эрик Бикфалви: "Очень рад, что вновь получил шмеля"

Сегодня болельщики "Урала" провели встречу с командой перед началом очередной тренировки, информирует клубная пресс-служба. Поклонники "Урала" приготовили подарки главному тренеру команды Александру Тарханову и полузащитнику Эрику Бикфалви. Наставник, которому накануне исполнилось 63 года, получил из рук болельщиков именную футболку и фирменного вязаного шмеля. Похожий шмель достался и Бикфалви, который был признан лучшим игроком команды в августе. Для хавбека это уже второй подобный "трофей" в "Урале".

– Очень рад, что вновь получил шмеля! – сказал Бикфалви. – Хочу поблагодарить болельщиков за то, что подарили мне его. Но я считаю, что также это работа всей команды. Хочу поблагодарить своих партнеров по команде, тренеров. Это заслуга команды, и это очень важно. В августе в моем исполнении были хорошие матчи, но некоторые игры могли быть лучше. В каждой игре у меня был шанс забить, и если б я был лучше сконцентрирован в отдельных игровых ситуациях, то мог бы забить больше мячей. В общем, считаю, что в августе мог сыграть еще лучше.