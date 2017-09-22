Эрик Бикфалви: "Хотел бы пригласить Тотти в "Урал"

Нападающий "Урала" Эрик Бикфалви в интервью ЕАН рассказал о том, что он хотел бы завершить карьеру, как это сделал форвард "Ромы" Франческо Тотти. Он признался, что был бы рад видеть итальянца в составе уральцев.

– Вашим кумиром в футболе является Франческо Тотти. Легенда итальянского футбола выходил на замены за свой родной клуб – "Рому", завершая карьеру. Хотели бы вы так же закончить свою карьеру в будущем?

– Конечно, кто бы не хотел закончить карьеру так, как сделал это Тотти? Он находился уже в возрасте, и физические кондиции не позволяли ему помогать команде столько, сколько он помогал раньше. Поэтому он выходил ненадолго. Также нужно учитывать, что уровень "Ромы" очень высокий. Если бы Тотти заканчивал карьеру в "Урале", то он бы мог помогать команде и все 90 минут. Там уровень игроков намного выше, много молодежи. А вообще я бы хотел пригласить Тотти в "Урал". Если бы была такая возможность, сделал бы это хоть завтра.