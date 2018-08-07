Еременко в "Спартаке" – почему такой хайп? Лайв с Симоновым

Сегодня на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с нашим обозревателем Дмитрием Симоновым.

Начало – в 15.00 (мск), наш номер WhatsApp для связи – 8925 901 01 00, ждем ваших вопросов.

Главные темы программы:

– Роман Еременко в “Спартаке" – это супер или позор?

– Кого Еременко выбьет из состава красно-белых и будет ли бунт со стороны Глушакова, Джано, Попова и Ханни?

– Почему приуныл Ханни и зачем его вообще брали?

– Селекция ЦСКА – почему Евгений Гинер не тратит деньги?

– ЦСКА будет бороться за выживание?

– Книга рекордов Геркуса – кого надо купить в “Локо" – Смолова или Модест?

– Почему Юрий Семин говорит, что у “Локо" нет денег и как тогда пригласили Крыховяка и Хеведеса?

– Почему у “Зенита" нет трансферов?

– Нужен ли Семаку Лаксальт за 20 миллионов евро?

– "Ростов" – новый фаворит РФПЛ?