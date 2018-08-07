Еременко в "Спартаке" – почему такой хайп? Лайв с Симоновым

Сегодня на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с нашим обозревателем Дмитрием Симоновым.
Начало – в 15.00 (мск), наш номер WhatsApp для связи – 8925 901 01 00, ждем ваших вопросов.
Главные темы программы:
– Роман Еременко в “Спартаке" – это супер или позор?
– Кого Еременко выбьет из состава красно-белых и будет ли бунт со стороны Глушакова, Джано, Попова и Ханни?
– Почему приуныл Ханни и зачем его вообще брали?
– Селекция ЦСКА – почему Евгений Гинер не тратит деньги?
– ЦСКА будет бороться за выживание?
– Книга рекордов Геркуса – кого надо купить в “Локо" – Смолова или Модест?
– Почему Юрий Семин говорит, что у “Локо" нет денег и как тогда пригласили Крыховяка и Хеведеса?
– Почему у “Зенита" нет трансферов?
– Нужен ли Семаку Лаксальт за 20 миллионов евро?
– "Ростов" – новый фаворит РФПЛ?