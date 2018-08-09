Еременко в пятницу начнет тренироваться в "Спартаке"

31-летний полузащитник Роман Еременко в пятницу должен начать тренироваться со "Спартаком".

Двухлетняя дисквалификация, которую он получил в 2016 году за употребление кокаина, завершается в октябре, но начать тренироваться с профессиональной командой Роман может уже в августе.

Возможно, сегодня "Спартак" и объявит о контракте с футболистом – он не может быть подписан на срок менее, чем до конца сезона. В то же время в договоре есть пункт, по которому клуб имеет право прекратить трудовые отношения в конце декабря.