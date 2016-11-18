Еременко сдал положительную допинг-пробу после матча с "Байером"

Следы запрещенных препаратов были обнаружены в допинг-пробе полузащитника ЦСКА Романа Еременко, взятой после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2), который состоялся 14 сентября, сообщает официальный сайт УЕФА. В той игре финн отметился забитым мячом. Хавбек дисквалифицирован на два года. Отметим, что в допинг-пробе 29-летнего игрока был обнаружен кокаин и его производные.

10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялись слушания контрольного, этического и дисциплинарного комитета (КЭДК) европейского союза по делу игрока. На них присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко. После этого члены КЭДК взяли паузу для вынесения вердикта.

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