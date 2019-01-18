Еременко провел первую тренировку с "Ростовом"

"Ростов" в пятницу днем добрался до Дохи, заселился в отель и сразу же провел первую тренировку на одном из полей комплекса, в которому будут проходить игры "Фонбет Кубок Матч Премьер".

В четверг из-за песчаной бури московского "Локомотиву" пришлось отменять тренировку на улице, и переносить ее в помещение. Занятие "Ростова" вызвало интерес местных жителей: вокруг поля стали собираться зеваки, их количество к концу тренировки составляло порядка 50 человек.



В общей группе тренировался новичок ростовчан – Роман Еременко. Во время разминки главный тренер "Ростова" Валерий Карпин провел с ним небольшую индивидуальную беседу. При этом никакого обряда "посвящения", как бывает в ряде других команд, у новичка не было.

Еременко тренировался без каких-либо ограничений. В общении с корреспондентом "СЭ" полузащитник подтвердил, что чувствует себя хорошо, хоть и немного устал после длительного перелета. В целом, 31-летний футболист находится в неплохой форме, что продемонстрировал во время двусторонки. (Александр Рогулев)

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