Еременко продает дом в Финляндии

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко выставил на продажу дом в Финляндии, сообщает Iltalehti. Площадь жилья, которое было построено в 2008 году, составляет 245,5 квадратных метра. Его стоимость оценивается в 998 тысяч евро.

Как ранее сообщил "СЭ" генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, сегодня ожидается решение УЕФА по дисквалифицированному хавбеку. Напомним, что в сентябре прошлого года Еременко проходил допинг-контроль после двух матчей армейцев в групповом турнире Лиги чемпионов: против "Байера" и "Тоттенхэма".

В начале октября стало известно о том, что УЕФА отстранил хавбека от любой футбольной деятельности. 18 ноября УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста. Хавбек подал апелляцию на это решение.