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Еременко приступит к работе со "Спартаком" после возвращения команды из Салоник

Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Как сообщили "СЭ" коллеги из Финляндии, 31-летний полузащитник Роман Еременко подписал соглашение со "Спартаком".

 
27 августа 2016 года. Томск. &quot;Томь&quot; - ЦСКА - 0:1. 54-я минута. Эмоции Романа ЕРЕМЕНКО после забитого гола.Еременко в "Спартаке". Как это будет

Оно будет действовать до заключительного матча команды в этом году в еврокубках – либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Дальнейшая судьба футболиста зависит как от качества игры за "Спартак" в этот период, так и от наличия предложений по нему.

К работе с новой командой Еременко с большой долей вероятности должен приступить после возвращения москвичей из Салоник, куда они отправляются сегодня на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК. Двухлетняя дисквалификация футболиста заканчивается 6 октября, но уже с 7 августа хавбек по правилам ФИФА имеет право тренироваться в составе профессионального клуба.

Вместе с тем, в Финляндии рассчитывают, что выступления Еременко за "Спартак" помогут сборной страны в Лиге наций. Ближайшая встреча финнов после окончания отстранения Романа от футбола состоится 12 октября против Эстонии. (Илья АНДРЕЕВ)

ПАОК - "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало - 20.00 (мск)

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