Еременко приступит к работе со "Спартаком" после возвращения команды из Салоник

Как сообщили "СЭ" коллеги из Финляндии, 31-летний полузащитник Роман Еременко подписал соглашение со "Спартаком".

Оно будет действовать до заключительного матча команды в этом году в еврокубках – либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Дальнейшая судьба футболиста зависит как от качества игры за "Спартак" в этот период, так и от наличия предложений по нему.

К работе с новой командой Еременко с большой долей вероятности должен приступить после возвращения москвичей из Салоник, куда они отправляются сегодня на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК. Двухлетняя дисквалификация футболиста заканчивается 6 октября, но уже с 7 августа хавбек по правилам ФИФА имеет право тренироваться в составе профессионального клуба.

Вместе с тем, в Финляндии рассчитывают, что выступления Еременко за "Спартак" помогут сборной страны в Лиге наций. Ближайшая встреча финнов после окончания отстранения Романа от футбола состоится 12 октября против Эстонии. (Илья АНДРЕЕВ)

ПАОК - "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало - 20.00 (мск)