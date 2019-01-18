Еременко на тренировке "Ростова". Первый кадр

Полузащитник Роман Еременко вышел на первую тренировку с "Ростовом". Утром хавбек подписал с дончами контракт, после чего с командой отправился в Катар. После перелета и заселения в отель команда Валерия Карпина приступила к тренировочному занятию.

В понедельник, 21 января, "Ростов" откроет предсезонный турнир "Фонбет Кубок Матч Премьер" игрой с бывшим клубом Еременко – "Спартаком". При этом Карпин в интервью "СЭ" сообщил, что с вероятностью 99,9 процента финский легионер на поле в этой встрече не появится.

Валерий Карпин: "На 99,9% Еременко против "Спартака" в Катаре играть не будет"

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